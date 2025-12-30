В КБР ликвидировали диверсанта при попытке подрыва газораспределительной системы

В Кабардино-Балкарской республике был уничтожен диверсант, который пытался взорвать газораспределительную систему, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«В результате проведенных мероприятий установлен житель Нальчика, планировавший по заданию куратора подрыв участка республиканской газораспределительной системы»,- говорится в сообщении.

Силовики утверждают, что мужчина получил такое задание от куратора. Он прошел спецподготовку в лагере сил специальных операций за рубежом. Затем мужчина вернулся в РФ транзитом через третьи страны. ФСБ установила его личность и местонахождение в Нальчике.

«При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства и боеприпасы к нему»,- уточняет ЦОС ФСБ РФ.

Ранее, в августе 2025 года, ФСБ ликвидировала троих террористов в селе Исламей Баксанского района. Они готовили нападение на силовиков. В ноябре 2025 года задержали 34-летнего жителя КБР за госизмену.

Станислав Маслаков