Петербурженка за рулем Exeed сбила пешехода на Славы и скрылась с места ДТП

Около половины третьего дня 29 декабря у дома 45 по проспекту Славы водитель кроссовера Exeed сбил 31-летнего пешехода, который вышел из машины для установки знака аварийной остановки, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Виновник аварии поспешил скрыться с места ДТП, пострадавшего доставили в больницу. В ходе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что водителем Exeed оказалась 34-летняя петербурженка, ее доставили в отдел ГАИ по Фрунзенскому району. Сейчас решаются вопросы о возбуждении административного дела.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что полиция нашла водителя Opel, сбежавшего с места ДТП в Кудрово. Молодой человек наехал на петербурженку, шедшую с двумя детьми. Вскоре выяснилось, что он был лишен водительских прав.

Андрей Маркелов