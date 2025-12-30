Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сбил трех человек: полиция нашла водителя, сбежавшего с места ДТП в Кудрово

Сотрудники ГАИ задержали 33-летнего водителя, скрывшего после ДТП с тремя пешеходами в Кудрово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 26 декабря во дворе дома на Пражской улице, где автомобиль сбил 57-летнюю петербурженку и двух несовершеннолетних.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате ДТП взрослую пострадавшую доставили в больницу, детям оказали помощь на месте происшествия. Злоумышленника удалось задержать спустя два дня, им оказался житель Всеволожского района Ленобласти. На момент аварии он был лишен водительских прав.

В отношении задержанного возбудили административное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью. Также составлены протоколы за управление автомобилем без прав и оставление места ДТП. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Андрей Маркелов

