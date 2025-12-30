В Кисловодске открыли бассейн за 220 млн рублей после 34-летнего простоя

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев торжественно открыл новый бассейн в гимназии №19. Старый бассейн простаивал в аварийном состоянии с 1991 года. Городские власти потратили на объект более 220 млн руб. Об этом кисловодский градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Строители возвели двухэтажный спорткомплекс на территории школы. Бассейн теперь доступен ученикам, жителям города и спортсменам. Он принимает всех желающих на занятия по плаванию и соревнования. Дети из местных бассейнов уже выигрывают краевые и всероссийские турниры каждый месяц.

Новый объект стал третьим муниципальным бассейном в Кисловодске. Моисеев подчеркнул пользу проекта для здоровья горожан. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержали строительство. Они обеспечили финансирование современного объекта.

Гимназия №19 долго ждала ремонта. Бассейн простаивал 34 года без использования. Открытие устранило дефицит школьных спортсооружений в городе. Ранее в Кисловодске не хватало бассейнов для учеников.

Город продолжает строить и ремонтировать муниципальные бассейны. Два предыдущих объекта уже работают. Новый добавит площадок для тренировок. Ученики гимназии №19 первыми оценят удобства.

Станислав Маслаков