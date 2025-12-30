Воронежский филиал Россельхозбанка в 2025 году выдал кредиты на 143 млрд рублей

Кредитный портфель воронежского филиала Россельхозбанка (РСХБ) по итогам 2025 года составил 143 млрд руб., из которых 132,6 млрд руб. пришлось на кредиты компаниям агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщила директор регионального филиала РСХБ Галина Абричкина в ходе встречи с губернатором Александром Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2025 году банк профинансировал АПК Воронежской области более чем на 66,8 млрд руб., включая 45,5 млрд руб. на сезонные полевые работы, из которых свыше 29,6 млрд руб. выдано в рамках льготных программ. Доля финансирования Россельхозбанком сезонных работ в регионе превысила 64%.

Банк также продолжил поддержку малых и средних форм хозяйствования, профинансировав аграриев на 9,5 млрд руб. В 2026 году РСХБ планирует сохранить «лидирующие позиции по количеству клиентов и объему финансирования», добавила госпожа Абричкина.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что РСХБ-Страхование (дочерняя компания Россельхозбанка) за девять месяцев 2025 года выплатило аграриям Белгородской области 214 млн руб. По этому показателю регион вошел в пятерку лидеров, получивших наибольшие компенсации.

Егор Якимов