РСХБ-Страхование выплатило белгородскому бизнесу 214 млн

РСХБ-Страхование (дочерняя компания Россельхозбанка) за девять месяцев 2025 года выплатила аграриям Белгородской области 214 млн руб. По этому показателю регион вошел в пятерку лидеров, получивших наибольшие компенсации. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе Россельхозбанка.

Как отметили в компании, в 2025 году аграрный сектор столкнулся с чередой неблагоприятных природных явлений — майскими заморозками, летней засухой и маловодьем, однако отрасль сохранила устойчивость и продолжает обеспечивать продовольственную безопасность. При этом в этом году, по оценкам Россельхозбанка, доля застрахованных посевных площадей в стране превысила 20%. Наибольшие страховые выплаты пришлись на Краснодарский край (1,7 млрд руб.), Ростовскую область (1,6 млрд руб.), Ставропольский край (460 млн руб.), а также Брянскую и Белгородскую области — 242 млн и 214 млн руб. соответственно.

По данным компании, доля группы Россельхозбанка в страховых выплатах по урожаю и сельхозживотным за последние два года достигла 58% от общего объема рынка. По их подсчетам, каждая вторая страховая компенсация аграриям в России обеспечивается структурами банка.

В августе курское АО «Агропромышленный альянс "Юг"» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с двумя исками к АО СК «РСХБ-Страхование».

