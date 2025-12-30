В Дагестане сына депутата отправили в СИЗО за дебош

Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан арестовал двух подозреваемых в хулиганстве. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 29 февраля 2026 года включительно. Постановления еще не вступили в силу, их можно обжаловать, уточняет объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

26 декабря 2025 года вечером у железнодорожного переезда на федеральной трассе «Кавказ» близ села Коркмаскала двое мужчин, 23-летний местный житель из Кумторкалинского района и 42-летний уроженец Буйнакского района, напились и полезли в придорожные торговые павильоны. Они били стеклянные бутылки с алкоголем и безалкогольными напитками, опрокидывали оборудование, пинали холодильники и витрины ногами. Продавщицы услышали нецензурщину и угрозы насилия.

Дебоширы не унялись, когда приехали полицейские. Подозреваемые сопротивлялись стражам порядка. Следствие возбудило дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство группой лиц с применением предметов в качестве оружия. Максимум по этой статье — до семи лет колонии.

Один из хулиганов — сын председателя собрания депутатов Кумторкалинского района. Депутат-отец публично извинился и ушел в отставку. Глава СК России поручил возбудить дело и довести до конца. Подозреваемых задержали сразу после инцидента.

Инцидент произошел в Коркмаскале, селе Кумторкалинского района с населением около 20 тыс. человек. Район граничит с Махачкалой, трасса «Кавказ» здесь ключевая магистраль с высоким трафиком. Такие дебоши с алкоголем и нападками на полицию в Дагестане фиксируют регулярно, особенно в вечерние часы у транспортных узлов.

Станислав Маслаков