Депутаты думы Екатеринбурга поучаствовали в акции «Елка желаний»

Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли участие в акции «Елка желаний», которая ежегодно проходит в администрации Екатеринбурга. До Нового года они свяжутся с родителями детей и подарят подарки, которые ребята попросили сами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На елке размещены «шарики» с информацией о детях и их желаниями. «С каждым годом акция становится более масштабной и более интересной. На сегодняшний день у нас на елке в основном желания детей-инвалидов и детей с особенностями здоровья, все они из Екатеринбурга»,— сказал депутат Владислав Овчинников, курирующий акцию.

На большинстве «шариков» написаны имя и возраст ребенка, а также подарок, который он хочет получить. Однако есть и «шарики-сюрпризы» — на них есть QR-код, который ведет на страничку с информацией о ребенке. Познакомившись с ней, даритель сам сможет принять решение, какой подарок купить.

«С одной стороны, мы регулярно на связи с жителями города, но с другой стороны предновогодняя атмосфера — это ощущение чуда, особые эмоции, вера и надежда, что мечты обязательно сбудутся»,— сказала председатель городской думы Анна Гурарий. Она добавила, что такие подарки детям из семей в сложной ситуации становятся поддержкой и для их родителей. При этом, по словам спикера, депутат готовы отозваться на запрос о помощи в течение всего года. Ей достались «шарики», на которых дети просят о зимнем костюме и о самокате.

Депутат Алексей Шестаков рассказал, что исполнит два желания: один его подопечный загадал цифровое пианино, а второй — шведскую стенку. Он обозначил задачу акции — создать для детей такую атмосферу праздника, чтобы они могли поверить в будущее, и у них появились силы преодолевать трудности. «Я помню себя в детстве, что для ребенка самое важное в Новый год? Исполнение его желаний: он хорошо себя вел весь год, и в конце получает вознаграждение»,— пояснил господин Шестаков.

Депутат Алексей Смирнов отметил, что акция помогает поверить в чудеса детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. «С удовольствием присоединяемся к этой акции добра, чтобы еще один маленький человек поверил в чудо, которое реально осуществимо благодаря взрослым, которые неравнодушны и имеют возможность помочь»,— сказал господин Смирнов. Он исполнит желание мальчика, который мечтает о горном велосипеде.