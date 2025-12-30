Району Пензенской области вернули землю, проданную экс-главой за 658 тыс. руб.

Бессоновскому району Пензенской области по требованию прокуратуры вернули восемь земельных участков общей площадью около 501 кв. м каждый на сумму 658 тыс. руб. Их в августе прошлого года передал жителю Пензы экс-глава района Александр Воронков, сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал договоры купли-продажи участков недействительными. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда после вступления его в силу.

Ранее из данных следствия стало известно, что экс-глава района Александр Воронков в период с апреля по сентябрь 2024 года изменил назначение четырех земельных участков, снизив их кадастровую стоимость, после чего разделил их на восемь и передал в аренду аффилированному лицу. Позже эти участки были выкуплены за 658 тыс. руб. при рыночной стоимости более 2,3 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Пензенской области. В сентябре 2024 года Воронков был задержан и уволен из администрации Бессоновского района.

