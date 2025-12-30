Росприроднадзор проиграл мэрии Черкесска дело о взыскании 155 млн рублей за свалку

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики отказал Северо-Кавказскому управлению Росприроднадзора во взыскании 155 млн руб. с мэрии Черкесска за экологический ущерб от несанкционированной свалки. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Согласно материалам дела, в августе 2023 года специалисты ведомства обследовали территорию площадью почти 160 тыс. кв. м в районе полигона твердых бытовых отходов. На участке в переулке Линейный обнаружили незаконную свалку отходов производства и потребления. Среди мусора находились отходы от строительных и ремонтных работ, несортированные отходы из жилищ, мусор от сноса и разборки зданий.

Специалисты взяли пробы отходов для определения негативного воздействия на окружающую среду. По результатам испытаний концентрации загрязняющих веществ не превысили допустимые нормы. Однако управление рассчитало размер ущерба почвам в 155 миллионов рублей.

Земельный участок относится к землям населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена. В Едином государственном реестре недвижимости сведения о правообладателях отсутствуют. Мэрия, управление имуществом и управление ЖКХ заявили, что информацией о собственниках участка не располагают.

Городская администрация ходатайствовала о замене ненадлежащего ответчика, указав на процессуальные нарушения и несогласие с фактами, изложенными в претензии.

Суд установил, что факт захламления территории сторонами не оспаривается. Несмотря на отсутствие вреда почвам согласно протоколам биотестирования, само размещение отходов на поверхности земли свидетельствует о нанесении ущерба.

Однако арбитраж выявил нарушения при отборе проб и отсутствие направления акта обследования контролируемому лицу. Эти процедурные недостатки стали основанием для отказа в удовлетворении требований надзорного ведомства.

«Сам факт негативного воздействия на земли и почвы, включая загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв не установлен, что подтверждается протоколами биотестирования отходов и экспертным заключением»,— говорится в решении суда.

