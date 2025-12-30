На детской железной дороге в Екатеринбурге организуют новогоднюю программу

Свердловская детская железная дорога (ДЖД) в Екатеринбурге подготовила новогоднюю программу для пассажиров, включающую рождественские катания на ретропоезде. Малая магистраль в парке Маяковского будет работать в течение всех каникул, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Первый рейс в новом году запланирован на 1 января в 14:12. Со 2 по 5 января в 14:12 и 17:24 будет курсировать тематический поезд, на котором пассажиров ждут поздравления от Деда Мороза и игры в пути. Рождественские катания на ретропоезде пройдут 6 и 7 января в 13:08, 15:16 и 17:24: состав будет вести раритетный узкоколейный паровоз. Рейсы в 13:08 и 15:16 будут сопровождаться театрализованным представлением «Время чудес».

Кроме того, всех желающих ждут творческие мастер-классы 2 и 6 января с 13:00 до 16:00 на втором этаже вокзала Екатеринбург-Детский. Также в праздники будет работать новогодняя почта, посетители смогут приобрести открытки с зимними видами железной дороги, наклеить марку и отправить поздравления родным и близким.

В этом году ДЖД отметила 65-летие со дня основания. Железная дорога имеет 3,1 км путей, три станции и два остановочных пункта, четыре тепловоза, паровоз и девять вагонов.

Ирина Пичурина