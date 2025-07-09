Свердловская детская железная дорога отметила 65-летний юбилей

Свердловская детская железная дорога (ДЖД) отметила 65-летие со дня основания, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

ДЖД в Екатеринбурге находится в парке им. Маяковского. Железная дорога представляет собой центр дополнительного обучения и ранней профориентации. Она имеет 3,1 км путей, три станции и два остановочных пункта, четыре тепловоза, паровоз и девять вагонов. На малой магистрали занимаются свыше 1 тыс. школьников в возрасте от 11 до 17 лет, которые под руководством кураторов осваивают основные железнодорожные профессии.

В конце 2024 года на ДЖД запущена образовательная программа по специальности «помощник машиниста». Курс разработан на основе «взрослой» программы, но адаптирован для школьников. После успешной сдачи экзамена и при достижении 18 лет, обучающимся выдадут свидетельство о получении профессии установленного образца, с присвоением квалификации помощника машиниста тепловоза.

В 2025 году на ДЖД стартовал уникальный учебный курс «Паровозное дело».

Торжественное открытие ДЖД состоялось 9 июля 1960 года. Все перевозки по ней осуществлялись юными железнодорожниками. В сентябре 2016 года был открыт новый комплекс детской железной дороги в парке им. Маяковского. Проект реализован совместно ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области. После реконструкции в 2017 году ДЖД работает круглый год.

Полина Щуцкая