Проезд в электричках СКФО подорожает с 2026 года

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК) повысит тарифы на пригородные поезда в регионах СКФО с 1 января 2026 года. Компания обосновывает рост цен необходимостью покрыть расходы на топливо, ремонт подвижного состава и инфляцию. Пресс-служба СКППК подтвердила изменения в официальном сообщении на сайте компании.

В Кабардино-Балкарии тариф вырастет с 35 до 36 руб. за 10 км пути. Это повысит стоимость типичного маршрута на 15–20 км примерно на 2 руб. В Дагестане цена за 1 км увеличится с 1,28 до 1,4 руб., что добавит 12 коп. на каждый километр. Путешественники из Махачкалы в Дербент (около 120 км) заплатят на 14,4 руб. больше.

Карачаево-Черкесия увидит скачок с 21,54 до 22,63 руб. за 10 км. Индексация составит 5,1%, что типично для региона с высокой зависимостью от железной дороги. В Ставропольском крае тариф на поезда 6000-й нумерации и «Ласточки» ЭС1 подскочит с 4,45 до 5,23 руб. за 1 км. Поездка из Ставрополя в Минеральные Воды (120 км) подорожает на 93,6 руб.

Региональные власти утвердили тарифы отдельными постановлениями. Ставропольская тарифная комиссия выпустила документ №62 от 28 ноября 2025 года. Карачаево-Черкесское управление по тарифам подписало №46 от 21 ноября. Эти акты учитывают данные Росстата об инфляции в 9,5% за 2025 год и рост цен на дизель до 65 руб./л.

Рост тарифов вписывается в общероссийскую тенденцию. В Ростовской области ввели 27 руб. за 10 км, в Краснодарском крае — 38 руб. Правительство России выделило 15 млрд руб. на ремонт участка Слепцовская—Грозный до 2028 года. Деньги запустят маршрут Минводы—Назрань—Грозный—Махачкала—Дербент с пассажирскими и грузовыми поездами.

СКППК обслуживает 150 станций и перевозит 12 млн пассажиров ежегодно. Компания инвестирует 2 млрд руб. в 2026 году на новые вагоны и цифровые кассы. Пассажиры получат скидки: 30% для студентов, 50% для школьников. Безналичная оплата через «Тройку» и карты расширится на 20 станций.

Аналитики прогнозируют рост пассажиропотока на 7% благодаря инфраструктуре. В 2025 году СКППК сократила убытки на 15% за счет оптимизации маршрутов. Тарифы повышают ежегодно по формуле Минтранса с коэффициентом 1,05–1,12.

Станислав Маслаков