В Башкирии онлайн-продажи увеличились на 53%

За десять месяцев этого года в Башкирии онлайн-продажи выросли на 35,8 млрд руб., а суммарный товарооборот достиг 2,7 трлн руб., сообщил в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров.

Объем капиталовложений в промышленность за девять месяцев вырос на 12%, отметил он, оговорившись, что «период непростой, но предприятия республики держат темп и продолжают инвестировать в развитие».

Глава кабмина отдельно отметил инвестиционный климат. По его словам, особая экономическая зона «Алга» поднялась на третье место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, а сама республика лидирует в федеральном рейтинге по уровню кластерного развития.

Также Андрей Назаров сообщил, что регион поддерживает инновации, в частности, «профинансировали 191 проект на 723 млн руб.». По его словам, «в основе всего этого надежная энергетика, куда в этом году направили 9,5 млрд руб. инвестиций».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Башкирии за 11 месяцев объемы промышленного производства уменьшились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Майя Иванова