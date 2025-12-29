В Башкирии ускорилось падение объемов промышленного производства

Объемы промышленного производства в Башкирии за 11 месяцев уменьшились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, указано в отчете Башстата. В ноябре по отношению к тому же месяцу прошлого года масштабы производства в республике сократились на 6,1%. К концу октября совокупное отставание объемов промышленности за десять месяцев составляло 3,7%.

В январе-ноябре снижение объемов зафиксировано во всех секторах экономики. Добыча сырья уменьшилась на 0,6%, в обрабатывающих производствах падение составило 4,2%, в энергетике — 4,3%. Объемы выработки в водоснабжении, канализации, обращении с отходами и ликвидации загрязнений в этом году снизились на 14,2%.

В среднем по России объемы выросли на 0,8%, по регионам Приволжского федерального округа — на 1,9%. Лидерами среди соседних субъектов стали Татарстан (рост 11,6%) и Удмуртия (рост 7,2%). Среди 14 регионов округа Башкирия по темпам промышленности занимает 13 место, наибольшее падение объемов зафиксировано в Самарской области (на 5,8%).

По итогам 2024 года рост объемов промпроизводства в Башкирии составил 5,4%. Правительство республики рассчитывает, что по итогам нынешнего года показатели вырастут на 1,5%, закладывая в позитивный прогноз планируемую загрузку предприятий и активизацию мер промышленной политики в обрабатывающем секторе.

