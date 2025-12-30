«Аэрофлот» отменил восемь рейсов между Москвой и Краснодаром 30 декабря

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) корректирует расписание рейсов из-за ограничений, которые вводились сегодня в аэропорту Краснодара. Отменено восемь рейсов между Москвой и Краснодаром 30 декабря. Дополнительные рейсы назначены на 31 декабря.

Отменены рейсы SU1114/1115, SU1156/1157, SU1208/1209 и SU1794/1795, уточнила пресс-служба авиакомпании. Пассажиры могут вернуть деньги за билеты в случае отказа от вылета 31 декабря. На время ожидания рейса предоставляется обслуживание.

Аэропорт Краснодара приостанавливал работу с 10:30 до 13:15 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. По данным Минобороны, с 8:00 до 12:00 над Краснодарским краем было сбито четыре беспилотника.

За время действия ограничений на запасные аэродромы направили четыре самолета, сообщила пресс-служба Росавиации. Рейс из Краснодара в Тбилиси авиакомпании «Азимут» был отменен, следует из пресс-релиза краснодарского аэропорта.