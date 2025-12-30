Бахчисарайский район Крыма частично обесточен из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада в шести населенных пунктах Бахчисарайского района Крыма произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации специалистов чрезвычайного ведомства, к утру 30 декабря на полуострове были зарегистрированы три случая, связанные с отключением электроэнергии на территории 21 населенного пункта.

«На данный момент без света остаются шесть населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма. На месте работают семь бригад РЭС и оперативные группы пожарно-спасательных отрядов»,— уточнили в республиканском МЧС.

На днях в Крыму объявили штормовое предупреждение. В регионе ежедневно происходят аварийные отключения электроэнергии. Вчера на полуострове более 16,8 тыс. человек остались без света.

Помимо этого, местные власти объявили об угрозе схода лавин в горах и закрыли дороги к плато горы Ай-Петри.

Александр Дремлюгин, Симферополь