В Крыму объявили об угрозе схода лавин и закрыли проезд на Ай-Петри

В Крыму объявили предупреждение об угрозе схода лавин в горах и закрыли дороги к плато горы Ай-Петри. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

«В связи с прохождением системы фронтальных разделов в крымских горах лавиноопасно. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов»,— предупредили в чрезвычайном ведомстве.

Жителям и гостям полуострова рекомендовали не посещать горы и леса, а водителям избегать горных дорог.

Также в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым в регионе закрыли проезд для автомобилей на плато горы Ай-Петри со стороны Ялты и со стороны Бахчисарая.

Александр Дремлюгин, Симферополь