Литва решила заминировать мосты на границе с Россией и Белоруссией

Минобороны Литвы распорядилось подготовить мосты на границе с Россией и Белоруссией к размещению взрывчатки. Работы входят в проект «Балтийской линии обороны», сообщил LRT со ссылкой на представителей ведомства.

Согласно сообщению, мосты оснастят «конструкциями для размещения взрывчатых веществ». Конкретные мосты и подъездные дороги к ним будут выбраны с учетом географических особенностей местности и стратегической важности объектов для системы обороны Литвы.

В военном ведомстве также сообщили LRT, что в приграничных районах уже оборудованы несколько десятков пунктов хранения заграждений, в том числе противотанковых. Проводятся работы по углублению ирригационных каналов.

Решение о создании Балтийской линии обороны по восточной границе стран НАТО было принято странами Балтии в начале 2024 года. Целью проекта заявлена подготовка к возможному военному вторжению. Летом 2025 года Литва установила противотанковые «зубы дракона» на трех пограничных пунктах с Белоруссией.