Литва установила «зубы дракона» на трех пограничных пунктах с Белоруссией

Литовские военнослужащие установили противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», на нескольких пограничных пунктах с Белоруссией, сообщает телеканал «Белорусь 1». Преграды появились на погранпунктах «Лаворишкес» — «Котловка», «Шумскас» — «Лоша», и «Мядининкай» — «Каменный Лог».

Как отметил телеканал, Литва устанавливает на границе с Белоруссией бетонные ограждения, колючую проволоку и другие преграды в рамках балтийской стратегии укрепления. Согласно ей, Вильнюс планирует инвестировать более €1 млрд 100 млн в укрепление восточной границы.

Эстония, Латвия и Литва договорились создать линию обороны у границ с Россией и Белоруссией в январе 2024 года. На линии обороны планировали разместить 600 бетонных оборонительных сооружений. Общая стоимость проекта оценивалась в €60 млн.