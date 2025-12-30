Путин созвонился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Во время звонка господин Мирзиёев высказал возмущение насчет налета беспилотников ВСУ на резиденцию российского президента в Новгородской области, сообщили в Кремле. В пресс-релизе отметили, что глава Узбекистана «осудил столь безрассудные террористические действия» Украины.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев поздравили друг друга с наступающим Новым годом и оценили успехи в развитии российско-узбекистанского сотрудничества.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ с помощью 91 беспилотника пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Все дроны были сбиты, заверил министр. Информации о пострадавших или повреждениях на земле не поступало.