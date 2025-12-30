В Москве задержали мужчину, плеснувшего кипятком в лицо пассажирки метро

Москвич плеснул кипятком в лицо женщине в метро после того, как она сделала ему замечание за попытку пройти без билета вслед за ней. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на станции метро «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии. По данным МВД, мужчина плеснул в лицо женщине содержимое стакана с горячим напитком. Она обратилась за медицинской помощью. Находившиеся поблизости сотрудники полиции задержали «38-летнего гостя столицы».

Возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также в отношении мужчины составлен административный протокол о нарушении правил пользования метро (ч. 2.1 ст. 10.9 Кодекса города Москвы).