Мазут после аварии на станции Чаис вывезли за пределы региона

Опасная фаза работ по ликвидации мазута на станции Чаис в Пензенской области завершена. Об этом сообщили на заседании комиссии по ЧС по Никольскому району. Информация появилась в социальных сетях главы региона Олега Мельниченко.

В Никольском районе сняли режим ЧС из-за разлива мазута

Фото: Администрация губернатора Пензенской области

Весь пораженный мазутом грунт вывезли на спецполигон за пределы области. По данным регионального Роспотребнадзора, исследование проб воды и воздуха показали соответствие нормативам, негативных отклонений нет. Руководство регионального ГУ МЧС России сняло режим ЧС в Никольском районе.

Пострадавший от разлива нефтепродуктов участок будут рекультивировать. Господин Мельниченко поручил подготовить дорожную карту работ.

13 декабря на станции Чаис с рельсов сошли 23 грузовые цистерны из-за столкновения локомотивов. Из-за инцидента произошла утечка мазута на площади около 750 кв. м. Утечку локализовали в зоне, прилегающей к насыпи.

Марина Окорокова