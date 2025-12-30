«Обычно самые запоминающиеся впечатления остаются от путешествий»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич подводит итоги года и рассказывает о поездках в Сочи, Иваново, Иркутск, Кавказские Минеральные Воды и Турцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Обычно самые запоминающиеся впечатления остаются от разных поездок. У меня это часто связано даже не столько с отдыхом, сколько с работой. Самое первое посленовогоднее путешествие — это, конечно, Сочи. Мы традиционно выезжаем сюда в феврале на Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. В 2026 году он проходит с 18 февраля по 1 марта. А самое яркое впечатление прошлого, 2025 года, — это, несомненно, первый выход на сцену в качестве дирижера Ильдара Абдразакова — знаменитого отечественного оперного певца-баса. И то, с какой уверенностью Абдразаков держал оркестр «Новая Россия» во время исполнения «Реквиема» Джузеппе Верди.

Далее по времени было Иваново. Вообще, для меня весь год прошел под знаком этого города: маршрут Иваново—Шуя для подготовки арт-резиденции моих студентов, многочисленные визиты на машине в течение лета и осени для отработки деталей, сама сентябрьская резиденция в поселке Ново-Талицы, в Музее семьи Цветаевых. Летняя поездка в Иркутск на фестиваль современного искусства «Территория». Тут впервые был Музей декабристов с чудесными экскурсоводами, Байкал, где я искупался в воде градусов пять, наверное, выше нуля, и впервые увидел поезд на Кругобайкальской железной дороге.

На склоне лета также в первый раз, как это ни странно, я побывал в регионе Кавказских Минеральных Вод. Здесь, в городе Железноводске, на родине прекрасного актера и режиссера Сергея Пускепалиса, проходил фестиваль с железным названием Ferrum, тут все «дышит Лермонтовым», его историями. А осенью, как всегда, уехал на свой день рождения: на этот раз в турецкий Кемер, на территорию древнего античного государства Ликия. Здесь, по ряду преданий, располагается гора Олимп, возможно, та самая. Рядом город Фаселис, который посещал Александр Македонский и император Адриан. И, конечно, родился и служил Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских Чудотворец. Но об этом я вам уже рассказывал.

Дмитрий Буткевич