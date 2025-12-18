Парламент Казахстана ограничил пропаганду запрещенного ЛГБТ и педофилии

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял во втором чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и педофилии, пишет BAQ.KZ. Закон не ограничивает права людей и принят для защиты детей от подобного контента, поясняли власти страны.

Нововведенный запрет входит в закон страны «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента». Закон запрещает транслировать пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и педофилии в публичном пространстве, в том числе в интернет-ресурсах.

Полтора года назад граждане Казахстана создали петицию с требованием запретить пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) в стране на законодательном уровне. Нижняя палата парламента республики одобрила поправки, после чего законопроект планировали рассмотреть в Сенате 4 декабря. Однако из-за необходимости внести изменения в другие акты заседание было перенесено на 18 декабря.

По словам вице-премьера культуры и информации Казахстана Евгения Кочетова, за распространение противоправного контента может грозить штраф в $140 или $280 за повторное нарушение. Также за нарушение закона может быть назначен административный арест на срок до 10 суток.