На ремонт поликлиники в Курской области выделяют 150 млн рублей

Железногорская городская больница в Курской области объявила аукцион на капремонт своей поликлиники в Железногорске. Начальная цена контракта составляет 149,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Финансирование предусмотрено за счет субсидий, выделяемых в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Победителю торгов предстоит обновить инженерные сети, обустроить инфраструктуру для инвалидов, осуществить поставку и установку оборудования, благоустроить и озеленить территорию.

Обязательства контракта нужно исполнить с 12 января по 30 ноября 2026 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 16 декабря. Итоги планируется подвести 18 декабря.

На прошлой неделе стало известно, что Курская областная многопрофильная клиническая больница объявила торги на поставку сертифицированных средств криптографической защиты информации за 96 млн руб.

Мария Свиридова