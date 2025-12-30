Сбербанк хочет обанкротить тамбовскую предпринимательницу из-за долга в 55 млн

В Арбитражный суд (АС) Тамбовской области поступило заявление Сбербанка о признании банкротом владелицы и директора московского ООО «Инвестиция-м» Татьяны Дикаевой, прописанной в регионе. Сумма требований банка составляет 55,2 млн руб. Их суть не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел. В качестве третьего лица к делу привлечено ООО «Инвестиция-м».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд оставил иск без движения, поскольку Сбербанк при подаче иска не направил его копию госпоже Дикаевой и ее московской фирме. Заявителю предложено устранить нарушения до 29 января 2026 года. Ранее стороны не встречались в суде.

В августе 2025-го ФНС России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием обанкротить принадлежащее Татьяне Дикаевой ООО «Инвестиция-м». Требования налоговиков составляют 186,8 млн руб. Они образовались в результате неуплаты компанией налогов в 2024 году. Должник обжаловал в московском арбитраже решение ФНС о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение и попросил суд приостановить производство по банкротному делу на время разбирательств. В конце октября АС удовлетворил ходатайство «Инвестиции-м».

По данным Rusprofile, ООО «Инвестиция-м» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Уставный капитал — 2 млн руб. Компания специализируется на деятельности грузового автотранспорта. Владеет и руководит фирмой Татьяна Дикаева. В 2023 году выручка общества составила 451 млн руб., чистая прибыль — 32 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. В отношении компании открыто 33 исполнительных производства на 257 млн руб. Остаток задолженности — 244 млн руб. Долг перед налоговой на 10 ноября составляет 294 млн руб.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что Сбербанк обанкротил основное юрлицо агрохолдинга CBS Commodities в Воронеже. В реестр требований кредиторов были включены требования банка в 157,4 млн руб.

Егор Якимов