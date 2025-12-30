ЦБ: бюджетные платежи в цифровых рублях для россиян будут без комиссии

Центральный банк России отменил комиссию для граждан и компаний, чьи операции в цифровых рублях направлены в государственный бюджет. Тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Однако доступ к подобным операциям с 1 января появится только у участников пилотного проекта. После 1 сентября 2026 года, сообщили в ЦБ, крупнейшие банки России должны будут предоставлять всем желающим гражданам доступ к открытию цифровых кошельков и распоряжению остатком на них, включая возможность платить в бюджет с помощью цифровых рублей.

В пресс-службе банка напомнили, что в ноябре регулятор решил продлить льготный период до 2026 года по всем другим операциям бизнеса с цифровыми рублями. Платежи и переводы с использованием цифровой национальной валютой бесплатные для граждан в любое время, отметили в ЦБ.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает поэтапное внедрение цифрового рубля и QR-кода для оплаты покупок. С 1 сентября 2026 года клиенты банков с годовой выручкой более 120 млн руб. смогут совершать покупки с использованием цифровых рублей.