В Ярославле «легкое метро» подорожает на 4 рубля

В Ярославле проезд по железной дороге в черте города (так называемое «легкое метро») в 2026 году будет стоить 42 рубля. Соответствующий приказ опубликовало министерство тарифного регулирования.

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в городе стартовал проект «легкое метро». Проезд между 12 железнодорожными станциями в черте города стал стоить столько же, сколько проезд в городском общественном транспорте — 38 руб. Это было сделано для борьбы с пробками.

Позже стало известно, что цена проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах в Ярославле на 2026 год составит также 42 руб.

Антон Голицын