Песков рассказал о своих ожиданиях в 2026 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ждет от наступающего 2026 года мира, процветания и здоровья. Об этом политик заявил Telegram-каналу «Юнашев Live».

«Как все мы — ждем мира, ждем успеха, ждем процветания, ждем здоровья… Больше ничего не надо»,— ответил господин Песков на вопрос журналиста о главных ожиданиях от предстоящего года.

Накануне господин Песков поздравил представителей СМИ с наступающими праздниками и отправил им открытки. «Живите, творите, будьте счастливы и побеждайте каждый день! С наступающим Новым годом!» — написано в поздравительном письме.