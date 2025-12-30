В Челябинской области выявили случаи свиного гриппа

В Челябинской области за прошедшую неделю были выявлены единичные случаи заболевания свиным гриппом и гриппом типа В. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

За прошлую неделю зарегистрировано 141,7 случая ОРВИ на 10 тыс. населения области. Показатель снизился на 14,6% к предыдущим семи дням. Ведомство отмечает при этом сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. В основном она обусловлена циркуляцией вирусов гонконгского гриппа, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, случаи заболевания гонконгским гриппом в регионе были выявлены в начале декабря.