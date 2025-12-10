В Челябинской области начали выявлять гонконгский грипп

На прошедшей неделе в Челябинской области были выявлены случаи заболевания гонконгским гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, не уточняя конкретное количество заболевших.

«Выявляются случаи гриппа, преимущественно А(H3N2)»,— говорится в сообщении.

Региональное управление Роспотребнадзора констатирует сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. На 49-й неделе зарегистрирован 101 случай ОРВИ на 10 тыс. населения. Это на 65,5% больше по сравнению с 47-й неделей. Тогда случаи гриппа А(H3N2) не выявлялись. Информация об уровне заболеваемости на 48-й неделе на сайте управления Роспотребнадзора по Челябинской области отсутствует.

Кроме гонконгского гриппа в Челябинской области циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусная и риновирусная инфекции.