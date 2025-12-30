Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков отказался обсуждать местонахождение Путина

Местонахождение президента России Владимира Путина нельзя обсуждать публично после попытки удара ВСУ по госрезиденции в Новгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению»,— сказал господин Песков на брифинге. Он также назвал попытку атаки терактом и подтвердил, что после произошедшего российская сторона сменит свою переговорную позицию. Отрицание факта уничтожения БПЛА над госрезиденцией представитель президента счел безумием.

Накануне об инциденте рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в ночь на 29 декабря ВСУ с помощью 91 беспилотника пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Все дроны были сбиты, заверил министр. Информации о пострадавших или повреждениях на земле не поступало.

