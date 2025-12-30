Депутат Аксаков: с 1 сентября россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле

Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива соответствует утвержденному нижней палатой плану.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проводить операции с цифровым рублем, уточнил господин Аксаков, будут системно-значимые банки. «Таких банков у нас сегодня 12, но при этом оборот, который осуществляется через них, превышает 80%»,— рассказал депутат в комментарии «РИА Новости».

Анатолий Аксаков напомнил, что в процесс внедрения цифрового рубля с 1 сентября включены не все предприятия, а лишь те, которые имеют оборот 120 млн руб. или выше. С сентября 2027-го цифровой рубль станет доступен банкам и предприятиям сферы услуг с оборотом 30 млн руб. и выше. С 2028 года, добавил депутат, все банки должны оказывать такие услуги, включая кредитные организации с базовой лицензией, а также предприятия торговли с оборотом выше 5 млн руб.

Как заверил глава думского комитета, решение по использованию цифрового рубля добровольно. «Те граждане, которые не хотят пользоваться цифровым рублем — это их право, поэтому надо понимать, что никто заставлять вас это делать не будет»,— заключил господин Аксаков.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. 11 июня Госдума в первом чтении одобрила проект о поэтапной интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. С октября эту технологию применяли в пилотном режиме.