Жители Свердловской области во время холодов на 30% чаще пользовались доставками

Во второй половине декабря, когда на улицах Свердловской области стало намного холоднее, местные жители на 30% чаще по сравнению с началом месяца обращались к сервисам онлайн-доставок, сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон». Сообщается, что эксперты отслеживали активность на сайтах и в приложениях, связанных с доставкой еды и продуктов.

Первыми по росту стали северные и восточные регионы: на Ямале — спрос вырос в 4 раза, в Югре и Тюмени, где стало значительно холоднее в сравнении с другими районами, спрос удвоился, в Перми и Челябинске — рост в 1,5 раза, в Екатеринбурге — на 30–36%.

В основном в Свердловской области заказывали люди 35-44 лет — на их долю приходится 39% всех запросов. Второе место — у возрастной группы 45–54 лет (23%). На молодежь 25–34 лет приходится 21% трафика.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюмени планируют запустить сервис доставки еды «Dostaевский». Предполагается, что сервис доставки и маркетплейс Wildberries будут интегрированы друг с другом. Сервис будет заниматься доставкой готовых блюд разных кухонь мира: среди них есть итальянская, грузинская, китайская, японская, русская, корейская и мексиканская — всего 450 позиций для любых потребностей.