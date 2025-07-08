Wildberries запустит в Тюмени сервис доставки еды «Dostaевский»

В Тюмени планируют запустить сервис доставки еды «Dostaевский», сообщили в пресс-центре объединенной компании Wildberries & Russ. Предполагается, что сервис доставки и маркетплейс Wildberries будут интегрированы друг с другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сервис будет доставлять готовые блюда разных кухонь мира: среди них есть итальянская, грузинская, китайская, японская, русская, корейская и мексиканская — всего 450 позиций. Он будет работать в формате dark kitchen. Сегодня «Dostaевский» работает в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем доставку запустят и в других городах.

Напомним, в октябре в Тюмени начала работу доставка продуктов «Яндекс Лавка». Доставки осуществляются из пяти дарксторов, расположенных в Калининском, Восточном и Центральном округах, всего жителям города доступно 3,5 тыс. различных позиций.

Ирина Пичурина