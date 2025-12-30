Зарубежные СМИ: Какова политика Дональда Трампа на Ближнем Востоке?

Дональд Трамп остается в лагере поддержки Биньямина Нетаньяху. К такому выводу пришли западные СМИ после переговоров американского президента с премьер-министром Израиля. На встрече в Мар-а-Лаго 29 декабря обсуждался второй этап мирного плана по Газе. Ранее Axios со ссылкой на источники в Белом доме писал, что администрация США хочет как можно скорее объявить о формировании временного правительства в регионе и многие высокопоставленные чиновники раздражены попытками Израиля затормозить мирный процесс. Между тем Дональд Трамп уже пригрозил новыми ударами по Ирану в случае возобновления ядерной программы. Советник президента Исламской Республики Али Шамхани на фоне угроз заявил, что страна готова дать жесткий и немедленный ответ на любую агрессию. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции 29 декабря демонстрировали единство, кажется, сумев разрешить разногласия по мирному плану в Газе, пишет The New York Times. Впрочем, после обеда в столовой Мар-о-Лаго политики так и не поделились подробностями своих переговоров. Поэтому все еще неясно, как именно лидеры стран планируют осуществлять следующий этап мирной сделки, в ходе которого «Хамас» нужно разоружиться, израильтянам — отвести войска, а другим странам — отправить в регион военный контингент для контроля за ситуацией. Однако одно важное заявление Трамп все же сделал, пообещав, что США поддержат израильские удары по Ирану, если тот возобновит ядерную программу.

«Я читал, что они наращивают вооружение. Мы точно знаем обо всем, что они делают, но, надеюсь, они все-таки этого не делают, потому что я не хочу тратить топливо на авианосцы»,— приводит слова американского президента Reuters. По словам Нетаньяху, его пригласили в Белый дом для обсуждения временной системы управления в секторе Газа. После объявления о прекращении огня в октябре 2025-го стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях условий сделки и отказываются предпринимать новые шаги. Так, представители «Хамаса» вновь заявили, что не сдадут оружие, пока продолжается оккупация спорного региона. Израиль все еще контролирует примерно половину территории Газы и, прежде чем выводить войска, требует вернуть останки последнего заложника.

Тем не менее Трамп заявил, что Израиль уже выполнил все условия сделки. В целом комментарии главы Белого дома показывают, что он по-прежнему остается в лагере Нетаньяху, пишет The Guardian. В последние месяцы Трамп выражал разочарование из-за действий израильского премьер-министра, но при личной встрече никаких признаков недовольства со стороны американского президента не было. Он назвал Нетаньяху особенным человеком и спасителем Израиля. Как предполагает издание, это будет полезно премьер-министру, которому в ближайшие 10 месяцев предстоят выборы. Кроме того, Трамп поделился подробностями своего разговора с президентом Ицхаком Герцогом, который якобы пообещал помиловать Нетаньяху по коррупционным обвинениям. Впрочем, в офисе Герцога это опровергли. Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, объявил, что присуждает Дональду Трампу государственную премию Израиля, которую, по его словам, еще никогда не получал иностранец.