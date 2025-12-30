Песков об атаке на резиденцию Путина, переговорах по Украине и безумии Зеленского
Песков: РФ ужесточит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина и заявил об изменившихся перспективах переговоров по урегулированию на Украине. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об атаке на резиденцию Путина
- Попытка атаки на госрезиденцию Путина — это теракт, направленный на срыв переговорного процесса.
- Наши военные знают, чем и когда ответить на эту атаку.
- Теракт Украины направлен также против Трампа и его усилий способствовать решению конфликта.
- Москва видит, что Зеленский и многие западные СМИ, подыгрывая Киеву, пытаются отрицать атаку на резиденцию. Эти попытки безумны.
- В Кремле не считают, что должны быть представлены некие «улики» после атаки на резиденцию Путина.
- Россия не выходит из переговорного процесса по Украине и будет продолжать диалог прежде всего с США.
- Атака на резиденцию не способна пошатнуть доверительный диалог между Путиным и Трампом.
- РФ ужесточит переговорную позицию по украинскому урегулированию. Кремль не будет сообщать публично, как именно РФ собирается ужесточить свою позицию.
- Тема местонахождения Путина не подлежит обсуждению в нынешних условиях.
О планах Путина на сегодняшний день
- Президент проведет несколько международных телефонных разговоров.
- Путин примет в Кремле замминистра обороны, главу фонда «Защитники Отечества» Цивилеву.
О ситуации на Ближнем Востоке
- Москва считает необходимым воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации на Ближнем Востоке.
- Москва продолжит развивать добрые и конструктивные отношения с Тегераном, способствуя разрядке в регионе.
- РФ будет продолжать контакты со всеми сторонами на Ближнем Востоке.