Песков об атаке на резиденцию Путина, переговорах по Украине и безумии Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина и заявил об изменившихся перспективах переговоров по урегулированию на Украине. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об атаке на резиденцию Путина

Попытка атаки на госрезиденцию Путина — это теракт, направленный на срыв переговорного процесса.

Наши военные знают, чем и когда ответить на эту атаку.

Теракт Украины направлен также против Трампа и его усилий способствовать решению конфликта.

Москва видит, что Зеленский и многие западные СМИ, подыгрывая Киеву, пытаются отрицать атаку на резиденцию. Эти попытки безумны.

В Кремле не считают, что должны быть представлены некие «улики» после атаки на резиденцию Путина.

Россия не выходит из переговорного процесса по Украине и будет продолжать диалог прежде всего с США.

Атака на резиденцию не способна пошатнуть доверительный диалог между Путиным и Трампом.

РФ ужесточит переговорную позицию по украинскому урегулированию. Кремль не будет сообщать публично, как именно РФ собирается ужесточить свою позицию.

Тема местонахождения Путина не подлежит обсуждению в нынешних условиях.

О планах Путина на сегодняшний день

Президент проведет несколько международных телефонных разговоров.

Путин примет в Кремле замминистра обороны, главу фонда «Защитники Отечества» Цивилеву.

О ситуации на Ближнем Востоке