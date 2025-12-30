Экс-главу Макушинского округа отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе Макушинского округа Василию Пигачеву, обвиняемому по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что в июне 2023 года глава округа продал от имени администрации имущество крестьянскому хозяйству, которым руководила его супруга. При этом имущество не было оплачено, а Василий Пигачев зарегистрировал на него права собственности. Ущерб муниципальному образованию превысил 270 тыс. руб. Кроме того, в 2022-2024 годах глава округа издавал незаконные распоряжения о выплате себе материальной помощи и компенсации за неиспользованный отпуск. Общая сумма ущерба составила 470 тыс. руб.

Задержали Василия Пигачева накануне.