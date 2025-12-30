Юрий Шалабаев сообщил, что в мэрии сейчас есть только одно дело о коррупции

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ответ на вопрос журналистов на встрече 30 декабря сообщил, что в отношении сотрудников администрации сейчас расследуется только одно коррупционное уголовное дело.

«По коррупционным делам я специально запросил. Коррупционных дел одно, одно уголовное дело. Оно недавно было возбуждено»,— сказал мэр.

Он не стал опровергать, что это дело в отношении его теперь уже бывшего первого заместителя Сергея Егорова.

На вопрос про уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Ильи Штокмана Юрий Шалабаев ответил, что оно было возбуждено уже после того, как тот уволился из мэрии.

Касательно антикоррупционной работы в администрации мэр рассказал, что все чиновники при поступлении на работу проходят антикоррупционную проверку, предусмотренную законодательством. Дальше ведется профилактическая работа.

На вопрос о служебных проверках, связанных с возбуждением уголовных дел, глава города по существу не ответил.

Иван Сергеев