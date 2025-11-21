Дело о взятке бывшего нижегородского вице-мэра Ильи Штокмана забрали в Москву

Центральный аппарат Следственного комитета РФ изъял у нижегородских следователей в свое производство материалы уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиненного в получении особо крупной взятки. В среду 19 ноября Приокский райсуд продлил ему меру пресечения в виде ареста на срок 24 февраля 2026 года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Штокман на судебном заседании по избранию меры пресечения

Фото: Московский райсуд Нижнего Новгорода Илья Штокман на судебном заседании по избранию меры пресечения

Фото: Московский райсуд Нижнего Новгорода

С ходатайством о продлении обвиняемому срока содержания под стражей в районный суд выходил уже московский следователь. С чем связано истребование «дела Штокмана» на расследование в главное следственное управление СКР, пока не известно. Вероятно, это некое «политическое решение», предположили собеседники «Ъ-Приволжье».

Напомним, что, заключив контракт на участие в СВО, замглавы города затем бывал на мероприятиях с президентом Владимиром Путиным, имеет от него благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. 19 сентября Илья Штокман получил похвалу от главы государства, а уже спустя неделю его задержали в Сочи, доставили в Нижний Новгород и арестовали.

Илью Штокмана обвинили в том, что в 2022 году он якобы получил взятку в размере 55 млн руб. за покровительство застройщику, который по муниципальному заказу строил жилье в Автозаводском районе Нижнего Новгорода для расселения аварийного фонда. В начале расследования обвиняемый отказался от дачи показаний по 51-й статье Конституции, вину в совершении этого преступления он не признал.

В связи с изменением подследственности Илью Штокмана в ближайшее время этапируют в Москву. В какое именно СИЗО столицы он попадет, его родственник и адвокаты узнают уже по факту свершившегося перевода.

Иван Сергеев