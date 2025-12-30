Мэрия Челябинска объявит аукцион на заключение договора о КРТ в Ленинском районе

Администрация Челябинска подписала распоряжение о продаже на аукционе права на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в Ленинском районе. Территория ограничена Копейским шоссе, улицами Туркменская, Уральская, Горелова, Пирогова и Обуховская. Документ опубликован на сайте мэрии.

Начальную цену торгов установили в размере почти 13 млн руб. Сумма задатка составляет 6,5 млн руб., шаг аукциона — 649 тыс. руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, под комплексное развитие отдали территорию площадью 21 га. Здесь планируется построить более 294 тыс. кв. м жилья. Для реализации проекта необходимо снести 19 многоквартирных домов на улице Уральская и Копейском шоссе, а также гаражи, склады, хозпостройки и нежилые здания школы-интерната №9. Расположенные здесь тепловые сети и газопроводы реконструируют. Срок реализации проекта — семь лет.