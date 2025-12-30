Власти отказались от решения о переезде нижегородской мэрии в «Этажи»

От решения о переезде администрации Нижнего Новгорода в здание торгового центра «Этажи» отказались. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на встрече с журналистами 30 декабря 2025 года.

Он отметил, что формально и официально нигде не установлено, что здание покупалось именно для администрации города. «Да, обсуждения такие были, но мы от этой идеи, от этого решения отказались. В том числе по причине текущих экономических условий»,—сказал глава города.

«Это правильное решение было бы, и оно на повестке все еще стоит. Но мы его немного отсрочили — в части в принципе выезда органов власти с территории кремля»,— прокомментировал Юрий Шалабаев и добавил, что в части «Этажей» пока вопрос не рассматривается.

Как писал «Ъ-Приволжье», здание ТЦ на улице Белинского около года назад приобрело госпредприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ), оно находится в его хозяйственном ведении. Правительство региона рассчитывало перевезти туда администрацию Нижнего Новгорода, но затраты оказались слишком большими. В октябре в региональном министерстве имущества сообщали, что вопрос поставлен на паузу.

Иван Сергеев