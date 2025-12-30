Команды Сибири завершили первый круг российского волейбольного чемпионата

Сибирские волейбольные клубы провели последние матчи первого круга регулярного чемпионата российской Суперлиги в 2025 году. Клубы ушли на короткие новогодние каникулы.

Кемеровский «Кузбасс» в матче 15-го тура 29 декабря был разгромлен в Санкт-Петербурге местным «Зенитом» 0:3. «Да, начали здорово (в первом сете кемеровчане вели 10:7.— «Ъ»), потом уже во втором и третьем сете где-то не хватало концентрации»,— объяснил поражение главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).

Ранее в этом же туре новосибирский «Локомотив» обыграл в гостях «Ярославич» со счетом 3:1. Красноярский «Енисей», в свою очередь, уступил в Уфе клубу «Динамо-Урал» 1:3. Календарный 2025 год «Локомотив» завершил на втором месте в турнирной таблице, «Енисей» идет седьмым, «Кузбасс» — 15-м.

Валерий Лавский