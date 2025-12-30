Британского актера Идриса Эльбу посвятили в рыцари

В Великобритании актера сериала «Прослушка» Идриса Эльбу и нового британского посла в США Кристиана Тернера посвятили в рыцари, сообщает Bloomberg со ссылкой на новогодний список государственных наград страны. Всего награды получили 1157 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идрис Эльба

Фото: Yara Nardi / Reuters Идрис Эльба

Фото: Yara Nardi / Reuters

Господин Эльба получил звание за вклад в работу с молодежью, а господин Тернер стал рыцарем за заслуги во внешней политике. Последний занимал должности политического директора МИД Великобритании, верховного комиссара в Кении и Пакистане и заместителя советника по национальной безопасности. Рыцарское звание позволяет награжденным использовать титул «сэр».

В список награжденных также вошли выдающиеся британские спортсменки, завоевавшие награды в 2025 году. В их числе футболистки сборной страны, выигравшие чемпионат Европы, а также регбистки из женской сборной Red Roses, которая стала чемпионом мира.

Новогодний список наград традиционно утверждается от имени монарха и отражает вклад представителей разных сфер в развитие общества страны. Званий и наград также удостоились актер из фильма «Гарри Поттер и философский камень» Уорвик Дэвис, британский телеведущий Ричард Осман и спортивный комментатор Габби Логан.