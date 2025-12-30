Экспертиза одобрила проект строительства центра беспилотных систем в Казани
Экспертиза дала положительное заключение на строительство центра беспилотных систем в Казани. Соответствующая информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Корпус планируется возвести на улице Тэцевской, на базе КНИТУ-КАИ.
Всего на создание центра направили свыше 2 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Управляющей компанией центра назначено ООО «Унипарк», контроль за реализацией проекта осуществляет министерство экономики Татарстана.