Экспертиза дала положительное заключение на строительство центра беспилотных систем в Казани. Соответствующая информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспертиза одобрила проект строительства центра беспилотных систем в Казани

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Экспертиза одобрила проект строительства центра беспилотных систем в Казани

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Корпус планируется возвести на улице Тэцевской, на базе КНИТУ-КАИ.

Всего на создание центра направили свыше 2 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Управляющей компанией центра назначено ООО «Унипарк», контроль за реализацией проекта осуществляет министерство экономики Татарстана.

Влас Северин