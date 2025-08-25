Татарстан получил 2 млрд рублей на развитие беспилотных авиационных систем

Проект научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Татарстана прошел отбор на получение субсидии. В 2026 году на его реализацию будет направлено свыше 2 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Казанского авиационного института (КАИ).

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заявка от Татарстана была подана в августе 2025 года и одобрена на заседании комиссии ведомства. В подготовке документа участвовали Академия наук республики, Минпромторг республики, КНИТУ-КАИ и управляющая компания «Унипарк».

НПЦ БАС был создан на базе ООО «Унипарк» — дочерней компании Инвестиционновенчурного фонда РТ. Статус центра ему присвоило Минпромторг России в декабре 2024 года.

В марте 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Татарстану 2 млрд рублей на организацию научнопроизводственного центра для развития технологий беспилотных авиационных систем. Средства выделялись регионам — победителям конкурсного отбора, проведенного через Государственную информационную систему промышленности. Тогда сообщалось, что финансирование получат еще 15 субъектов России.

В 2025 году общий объем федеральных ассигнований на создание подобных центров составит более 4 млрд рублей, в 2026 году планируется направить 10 млрд рублей, а в 2027 году — свыше 7 млрд рублей.

