Жителя Ленинградской области заподозрили в производстве суррогатного алкоголя

В Лужском районе Ленинградской области полиция пресекла подпольное производство суррогатного алкоголя. Задержан житель деревни Заполье, которого подозревают в организации незаконного изготовления и сбыта спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

По данным полиции, подозреваемый приобрел спирт в Санкт-Петербурге в пластиковых 10-литровых канистрах. После этого он разбавлял его водой, добавлял краситель и разливал полученную смесь по пластиковым 5-литровым канистрам и стеклянным бутылкам из-под алкогольных брендов. Во время обысков у него изъяли крышки, наклейки и термоусадочные колпачки, а также 393 л суррогата.

Жидкость направлена на физико-химическую экспертизу, которая установит состав продукции и выявит степень угрозы для жизни граждан. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские продолжают расследование. Они пытаются выяснить каналы поставок спирта, найти другие точки хранения и незаконной продажи подобной продукции.