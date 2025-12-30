Рождественские богослужения пройдут в Ярославле

В ночь с 6 на 7 января в храмах Ярославля пройдут рождественские богослужения. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил первый заммэра Вячеслав Гаврилов.

«Практически все приходские и монастырские храмы будут открыты в рождественскую ночь. Праздничную службу в Успенском соборе проведет митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. Она начнется в 23:30. В это же время либо утром состоятся службы во всех районах Ярославля»,— сказал господин Гаврилов. При этом он призвал прихожан дополнительно уточнить время службы перед праздником.

В праздничную ночь будут усилены меры безопасности. В частности, у 17 церквей установят знаки, запрещающие остановку и стоянку, а у пяти храмов, в том числе около Успенского собора и Казанского женского монастыря, будут введены дополнительные меры.

Алла Чижова