Новый год, концерт Султана Лагучева и спектакль про Владимира Высоцкого

В Ярославле в период с 29 декабря по 4 января отпразднуют Новый год на Советской площади, выступит Султан Лагучев, покажут оперетту «Граф Люксембург», мюзикл Егора Дружинина и спектакль-концерт про Владимира Высоцкого, а в кино выйдут фильмы про Буратино и Чебурашку. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Новый год

Празднование на Советской площади в новогоднюю ночь пройдет с 1:00 до 3:00. Как ранее сообщала заммэра Ярославля Елена Волкова, на главной площади выступят фольклорная группа «Услада» и кавер-группа «Фрэш». В это же время празднование состоится и в других районах города: у ДК «Нефтяник», «Гамма» и «Энергетик».

1 января состоится «Трезвая пробежка». Спортсмены и любители спорта в 14:00 стартуют от памятника Некрасову на Волжском бульваре. Присоединиться может любой желающий.

1 января на Советской площади области состоится интерактивная концертная программа «Иго-го-год идет, бьет копытом в новый 2026 год» в 18:00. В программе: семейные, зимние конкурсы, игры, викторины, эстафеты «Новогодняя перезагрузка», «Копыта судьбы», «Галопом в Новый год», хоровод с Дедом Морозом, танцевальные хиты кавер-группы «СУПЕР - ХУПЕР».

Каток на Советской площади

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

На Советской площади начал работу каток. Выход на лед — бесплатный, только нужно записаться на сеанс (через сайт или в кассе). Аренда коньков — 250 руб. С понедельника по четверг каток будет работать с 10:00 до 00:00. С пятницы по воскресенье — с 10:00 до 2:00. Рядом работают аттракционы и ярмарка с сувенирами, угощениями и горячими напитками.

Концерты

4 января на сцене клуба «Руки Вверх!» выступит Султан Лагучев — один из топовых артистов российской эстрады. Популярность исполнителю принес трек «Горкий вкус». Начало в 19:30, стоимость билетов — от 2,6 тыс. руб.

Фото: laguchev.ru

4 января в Ярославской филармонии прозвучат рождественские мелодии, избранные фортепианные и оркестровые композиции, а также любимые новогодние произведения в джазовой обработке в исполнении солистов оркестра «Фонограф» и Сергея Жилина. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб., начало в 19:00.

2, 3 и 4 января в филармонии представят музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов». В путешествие зрителей отправят артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» под управлением Владимира Контарева. Стоимость билетов — 800 руб.

Спектакли

29 декабря на сцене КЗЦ «Миллениум» покажут оперетту «Граф Люксембург». Впервые поставленная в венском театре «Ан дер Вин» 12 ноября 1909 года, она до сих пор является одним из репертуарных спектаклей многих театров. По сюжету за полмиллиона франков нищий граф Рене фон Люксембург соглашается вступить в фиктивный брак, но он не имеет права встретиться со своей супругой. Девушка должна остаться для него незнакомкой, потому что, получив титул графини, она может стать невестой, а потом и супругой князя. Во время бракосочетания молодожены разделены ширмой и не видят друг друга. Когда позже их знакомят общие друзья, герои понимают, что встретили свою любовь. Считая, что состоят в браке, Рене и Анджель полагают свой роман безнадежным, но в их судьбе происходит счастливый поворот. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,3 тыс. руб.

30 декабря в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль «Неслучайная попутчица». Сбой в системе продажи билетов рушит планы бизнесмена на одиночное путешествие, а настоящая и искренняя любовь — планы его неверной жены. Пока успешный издатель Андрей Богданов путешествует на поезде из Москвы во Владивосток, у него уводят жену и забирают бизнес. Он же влюбляется в попутчицу, ссорится и расстается с ней, возвращает бизнес и разводится с женой. События происходят в одном вагоне поезда дальнего следования. В ролях: Анна Казючиц, Петр Баранчеев, Александр Обласов, Юлия Максимова, Сергей Шолох и Максим Тураев. Стоимость билета — от 900 руб., начало в 19:00.

«Новогодние приключения Элли в Изумрудном городе»

Фото: Ярославский художественный музей

Фото: Ярославский художественный музей

В Ярославском художественном музее состоятся последние показы интерактивного спектакля «Новогодние приключения Элли в Изумрудном городе». Группа детей вместе с Элли отправится на поиски волшебника Изумрудного города. Закончатся приключения балом в парадном зале Губернаторского дома и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль запланирован на 30 декабря, в 11:00, 13:00 и 15:00. Стоимость билета, в который входят представление, подарок и экскурсия по выставке для родителей, составляет 1500 руб.

В концертном зале «Вознесенский» 31 декабря, 2, 3 и 4 января состоится спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир». Исполнители — заслуженные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев. Артисты не ставят перед собой цель сыграть Высоцкого и Марину Влади, автора книги «Владимир или Прерванный полет». Но в их сценическом диалоге, созданном из воспоминаний Марины Влади, песен Высоцкого, его стихов, возникают живые образы двух талантливейших людей, сложные отношения которых навсегда остались тайной. Стоимость билетов на концерты — от 1 тыс. руб.

В Ярославском областном Доме актера стартовали показы новогоднего спектакля «Золушка». Сказку можно будет посмотреть 2, 3 и 4 января за 600 руб. с человека.

Мюзикл «Карнавальная ночь» Егора Дружинина

Фото: yarkoncert.ru

Фото: yarkoncert.ru

4 января во Дворце молодежи состоится мюзикл «Карнавальная ночь» Егора Дружинина. Постановка создана по мотивам двух культовых комедий Эльдара Рязанова — «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса». Господин Дружинин объединил их в один спектакль, где каждому произведению посвящен отдельный акт. Обе истории рассказаны с присущим Рязанову юмором. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2,3 тыс. руб.

Выставки и встречи

30 декабря поезд Деда Мороза прибудет на Ярославль-Главный и простоит в городе с 11 до 19 часов. Для всех желающих пройдет анимационная программа. Те, кто не смогли купить билеты на посещение резиденции и на кукольное представление, смогут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди. Кроме этого, после прибытия поезда Дед Мороз выйдет из резиденции и поприветствует всех, а перед отправлением поезда — попрощается.

Поезд Деда Мороза

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Ярославском художественном музее работает выставка «А море ждет нас», на которой представлены работы маринистов и живописцев: Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Александра Беггрова, Николая Гриценко и других. Произведения, представленные на выставке, дают возможность проследить столетнюю эволюцию жанра морского пейзажа. Сборные экскурсии пройдут 2, 3 и 4 января в 12:30.

В Музее зарубежного искусства работает выставка «Наполеон. От триумфа до крушения» из собрания Музея-панорамы «Бородинская битва». На выставке представлены произведения европейских художников, посвященные Наполеону и событиям Наполеоновских войн: полотна Франца фон Кюгельхена, Войцеха и Ежи Коссаков, Жана-Луи-Эрнеста Месонье. Сборные экскурсии запланированы на 2, 3 и 4 января в 15:00.

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Ярославский электротеатр. Начало XX века». Выставка позволит гостю почувствовать себя посетителем кинотеатра 115-летней давности. На ней можно будет вживую увидеть художественные фильмы того времени, показывавшиеся на экранах города, в том числе ярославского производства («Стенька Разин», «Волгари», «Дочь купца Башкирова», она же «Драма на Волге»). Среди других экспонатов — кинопроектор «Сименс» первой трети XX века, настоящие билеты из ярославских электротеатров и афиши, позволяющие составить впечатление о киновкусах начала прошлого столетия. Выставку можно посетить 30 декабря, а дальше с 2 января, входной билет — 200 руб.

Выставка «Ярославский электротеатр. Начало XX века»

Фото: Ярославский музей-заповедник

Фото: Ярославский музей-заповедник

В мемориальном Доме-музее Л.В. Собинова 4 января пройдет программа «Рождество на Срубной», в которую входят экскурсия по старинному дому и рассказ, какую сказку Корней Чуковский подарил дочке Собинова Светлане. В канун Рождества традиционно покажут вертепное представление, разыгрываемое при помощи кукол в специальном ящике. Начало в 16:00, входной билет стоит 450 руб.

4 января в Доме-музее Максима Богдановича гостям представится возможность поучаствовать в древнем славянском обряде, спеть колядные песни, выступить в роли колядовщиков и расписать деревянную фигурку. Начало в 15:00, стоимость билетов — 400 руб.

Кино

В кинотеатрах с 1 января выйдет в прокат фильм «Простоквашино». Это известная история о Дяде Федоре, который очень любил животных, но родители и слышать не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кот. Мальчик решает сбежать и отправиться в деревню Простоквашино с новыми друзьями — котом Матроскиным и псом Шариком. Главную роль сыграл Роман Панков.

Фото: Скриншот трейлера фильма «Буратино»

Также в первый день 2026 года в кинотеатрах появится фильм «Буратино». Зрители увидят на экране известную историю о том, как папа Карло создает себе сына из полена и называет его Буратино. С помощью волшебного ключа он оживает. Постепенно Буратино начинает понимать, что он не такой, как все, поэтому решает отправиться в путешествие, чтобы доказать своему папе: он хороший и настоящий сын.

1 января в прокат выйдет фильм «Чебурашка 2». Чебурашка живет у Гены уже год. Он взрослеет, и у друзей начинаются разногласия. Чебурашка проявляется излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Их приглашают на день рождения Сони. Ушастик случайно портит праздник и сбегает с новыми друзьями в горы, где их ждут незабываемые приключения. Взрослые же объединяются, чтобы вернуть детей домой.

Подготовила Алла Чижова